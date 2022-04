Migliaia di italiani truffati con lo "schema Ponzi": come funziona

Migliaia di vittime, beni (tra cui un albergo) per quattro milioni e mezzo di euro sotto sequestro preventivo, due arrestati e indagati in Italia e all'estero. Sono i numeri della maxi truffa, con il cosiddetto "schema Ponzi", scoperta dalla procura di Cagliari. Vediamo come funziona e cosa è successo agli investitori.

La truffa

Secondo l'accusa gli artefici del raggiro avrebbero aperto alcune società finanziarie, anche all'estero, grazie alle quali si procacciavano clienti. Promettevano investimenti fortemente redditizi, pari al 5% lordo mensile, ma poi a fine anno agli investitori non versavano nulla o quasi e non restituivano il capitale investito. Secondo il metodo utilizzato, alcuni investitori venivano ripagati da iniziali rendimenti particolarmente favorevoli in tempi molto brevi, ma con fondi raccolti dai nuovi clienti. A far scattare le indagini sono state le denunce delle vittime.

Gli indagati

Le accuse per gli indagati sono di associazione a delinquere finalizzata all'abusivismo finanziario, alla truffa, al riciclaggio e autoriciclaggio, Al centro delle indagini, partite nel 2018, l'ex broker finanziario Roberto Diomedi, 51 anni, di Sinnai, l'unico finito in carcere.

I suoi più stretti collaboratori sarebbero il fratello, di anni 41 e la sorella, di 46 anni, tutti residenti in provincia di Cagliari. Coinvolta anche una donna di 51 anni, residente in provincia di Varese, ritenuta responsabile del ''marketing''; un uomo, di 47 anni, residente a Como, quale cofondatore e comproprietario di alcune società offerenti gli investimenti finanziari abusivi; un altro uomo di nazionalità saudita, di 48 anni, residente in Svizzera e che avrebbe amministrato il flusso di denaro proveniente dall'abusiva raccolta del risparmio, e un uomo di 39 anni residente a Olbia, che avrebbe ideato il progetto iniziale d'investimento, in qualità di formale proprietario di una società slovena. Secondo gli investigatori sono inoltre coinvolti tre promotori finanziari, due uomini e una donna, rispettivamente di anni 39, 35 e 33, residenti nell'Oristanese e nel sud Sardegna.

Le indagini

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Cagliari ha analizzato il flusso di denaro ransitato sui conti correnti delle persone e delle società coinvolte. I dati sono stati incrociati con le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dagli intermediari finanziari più le informazioni acquisite mediante i canali di cooperazione internazionale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, "proprio grazie alle società, gli indagati hanno esercitato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, un'attività finanziaria promuovendo la compravendita di strumenti finanziari dietro la promessa di profitti elevati".

Il patrimonio sotto sequestro

La guardia di finanza ha eseguito il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie degli indagati per un importo complessivo di oltre 4.500.000 euro. Ci sono quote societarie e una struttura alberghiera nel Cagliaritano, del valore stimato di circa 1.500.000 euro. L'acquisizione da parte del broker arrestato sarebbe stata possibile grazie a un prestanome.