Versano i soldi, ma i lavori non partono: i condomini truffati col "bonus facciate"

L'assemblea di condominio delibera i lavori da eseguire sfruttando il "bonus facciate" e i condomini versano quanto dovuto ma del cantiere neppure l'ombra: sono stati truffati. Succede a Bologna dove la guardia di finanza ha denunciato un amministratore condominio e il titolare di un'impresa edile.

L'indagine è nata dalle segnalazioni di alcuni condomini di un edificio in zona Murri, insospettiti e arrabbiati perché i lavori già deliberati non cominciavano. Il contratto prevedeva un costo totale dei lavori di circa 350 mila euro: col "bonus facciate" il 90% sarebbe stato a carico dello Stato e solo il rimanente 10% a carico dei proprietari degli appartamenti. I condomini scoprono però che il cantiere sarebbe stato affidato in subappalto a una nuova società. Sempre più insospettiti si rivolgono alla finanza e si scopre che la nuova società era stata costituita appena una settimana prima dell'assemblea condominiale che aveva approvato il preventivo dell'intervento.

L'amministratore del condominio e il titolare della ditta sono quindi finiti sotto indagine. I finanzieri hanno anche sequestrato 250.000 euro di crediti d'imposta fittizi nei confronti della società operante nel settore delle ristrutturazioni.