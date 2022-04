Insospettabile truffatrice ricercata negli Stati Uniti si nascondeva in Italia

Lei è spagnola, negli Stati Uniti deve scontare 30 anni di carcere e sceglie l'Italia per trascorrere parte della sua latitanza. Un'insospettabile truffatrice di 49 anni è stata arrestata a Gavinana (provincia di Pistoia) e portata in carcere a Sollicciano dopo essere stata prelevata dalla polizia in un hotel.

Come racconta FirenzeToday, la donna è arrivata nella struttura insieme al compagno ed è stata segnalata dal "sistema alloggiati web": il software che spedisce i dati degli ospiti dalle strutture ricettive alla questura. Il tribunale della Florida l'ha infatti condannata a circa 30 anni di carcere per truffa e ha spiccato un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti. Questo perché tra il 2006 e il 2008 avrebbe sottratto oltre un milione e mezzo di dollari ad alcuni istituti di credito. La frode bancaria sarebbe stata compiuta insieme ad altre persone accedendo a mutui per acquistare appartamenti falsificando numerosi moduli. Sulla sua estradizione deciderà, per competenza, la corte d'appello di Firenze.