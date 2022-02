La truffa del finto avvocato: anziani nel mirino

E' riuscito a raggirare un anziano fingendosi avvocato e facendo leva sull'amore per il figlio che - a suo dire - era rimasto coinvolto in un incidente stradale. A mettere in scena la pantomima un 22enne originario di Napoli, adesso indagato per truffa aggravata. La vittima è un 87enne residente a Valmontone, che si è visto sottrarre 2.500 euro.

La truffa, come racconta RomaToday, è avvenuta a ottobre e adesso i carabinieri hanno ricostruito i fatti. L'indagato ha sfruttato una tecnica ormai largamente diffusa per questo tipo di reato. Ha contattato telefonicamente la vittima e ha detto di essere un avvocato. Poi ha chiesto 2.500 euro per risolvere una fantomatica questione giudiziaria legata a un incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio. L'anziano ci è cascato e ha consegnato la somma. Poi, scoperta la trappola, la denuncia ai carabinieri. Il 22enne si è presentato a casa della vittima per riscuotere la somma con un altro uomo, ancora non identificato.