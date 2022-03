Finti incidenti per truffare le assicurazioni, scoperta nuova banda di "spaccaossa"

Fratturavano gambe e braccia per truffare le assicurazioni: una nuova banda di spaccaossa è stata scoperta dai poliziotti di Palermo. Nell'operazione - che si è estesa alle province di Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese - sono indagate 31 persone, otto delle quali destinatarie di fermo. Inoltre quindici dei 31 soggetti indagati sono stati segnalati alla magistratura in quanto percettori del reddito di cittadinanza.

Come racconta PalermoToday, le truffe risalirebbero al periodo compreso fra il 2017 e il 2020: le finte vittime, in massima parte, avevano raccontato di essere state investite mentre andavano in biciclette, ma in realtà sarebbero state "mutilate" dalla stessa organizzazione in cambio di poche centinaia di euro. Le denunce dei falsi incidenti stradali - mediante raggiri o attraverso metodi estorsivi - sono avvenute a Palermo, ma anche in Piemonte e in Lombardia da palermitani che si recavano fuori dalla Sicilia ufficialmente "per cercare lavoro" oppure "in vacanza".

Circa 2 milioni di euro il volume di affari, di cui 700 mila già pagati dalle compagnie di assicurazione. Pratiche per un milione e duecento mila euro stavano per essere liquidate. Grazie all’attività d’indagine della polizia di Palermo è stato però possibile bloccare la liquidazione di alcuni indennizzi per centinaia di migliaia di euro. Le indagini sono scattate nell’aprile del 2020, quando un uomo ha cercato di aprire un conto corrente in un ufficio postale con una carta d’identità taroccata. Decisiva è stata poi la collaborazione di due vittime, che hanno raccontato delle fratture subite e dell'organizzazione dei finti incidenti, fino a svelare l'importo liquidato dalle compagnie assicuratrici.

Durante le indagini e specialmente durante l’attività d’intercettazione è stato rilevato che i tre presunti capi dell’associazione criminale avevano un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Sono stati così effettuati gli accertamenti patrimoniali e individuati beni mobili e immobili, ritenuti di provenienza illecita, che sono stati sequestrati. Tra gli altri una casa, due magazzini e nove tra auto e motociclette (fra cui una Range Rover Evoque, una Bmw X4, una Mercedes Glc, una Audi).