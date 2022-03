La banda che truffa i Comuni e incassa rimborsi per tasse mai pagate

Ottenevano rimborsi sostenendo di aver pagato per errore tributi locali in eccesso, ma in realtà i versamenti non erano mai stati effettuati. Quindici persone sono accusate di avere truffato 17 Comuni architettando un raggiro milionario. Oggi, 28 marzo, per tre persone sono scattati gli arresti domiciliari mentre per gli altri 12 indagati è stato disposto il sequestro preventivo dei beni (immobili e conti in Italia e all'estero). Gli episodi contestati sono 21.

Le misure sono state eseguite dai finanzieri della compagnia di Capua (Caserta), coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni dello Stato e di Comuni, falso ideologico in atto pubblico, autoriciclaggio e ricettazione.

Per gli inquirenti la truffa ha permesso di intascare circa 1,5 milioni di euro. Bloccate richieste di rimborso per 1,7 milioni. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di un'operazione sospetta di giroconto verso conti correnti esteri di 198mila euro, a seguito dell'accredito di pari importo da parte del Comune di Capua sul conto corrente di uno degli indagati per il rimborso di un tributo Tasi, rivelatosi di fatto inesistente. Le verifiche sono state quindi estese per verificare se nello stesso arco temporale e nell'ambito della stessa area territoriale fossero state indirizzate ad altri Comuni richieste di rimborso fraudolente con le stesse modalità.