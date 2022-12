Tunisino picchiato con una mazza da baseball e ridotto in fin di vita

Un cittadino di 53 anni di nazionalità tunisina dallo scorso 12 dicembre è ricoverato in prognosi riservata alll'opedale di Giugliano (Napoli) dopo che è stato picchiato con una mazza da baseball. A distanza di quasi dieci giorni dall'aggressione i carabinieri hanno arrestato a Casal di Principe (Caserta) un 21enne.

Il pestaggio è stato compiuto in un bar di Casal di Principe. Il tunisino è riuscito a mettersi in salvo e si è presentato lui stesso in ospedale con diverse ferite alla testa e ha raccontato quanto accaduto. I carabinieri hanno avviato le indagini iniziando dall'analisi delle immagini della videosorveglianza del bar e dalla testimonianza degli altri clienti presenti. L'aggressione sarebbe scattata per quelli che vengono definiti "futili motivi". Il 21enne è stato fermato per tentato omicidio e il provvedimento dovrà ora essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari.