Turista fa passeggiata in montagna, si accascia al suolo e muore

Un 48enne di nazionalità austriaca ha perso la vita a causa di un malore durante una passeggiata sul monte Dobis, a Tolmezzo, in provincia di Udine, assieme a tre compagne di escursione. Il Soccorso alpino, assieme alla Guardia di finanza, è accorsa sul monte Dobis a coadiuvare l'elisoccorso regionale, ma per l'uomo, che si era improvvisamente accasciato al suolo, non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dell'equipe medica dell'elisoccorso. Dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, la salma è stata consegnata alle pompe funebri.