Turista non vedente aggredita in spiaggia per il cane guida

Aggredita verbalmente da alcuni bagnanti per aver portato in spiaggia il suo cane guida, una turista non vedente di Perugia si è vista costretta a chiamare la polizia municipale per placare gli animi. È successo qualche giorno fa in una spiaggia di Portovenere, borgo marinaro sulla costa occidentale del golfo della Spezia. Serenella Marinangeli, la signora non vedente, ha provato a spiegare che è un suo diritto portare in spiaggia Stella, il suo labrador addestrato come cane guida che al momento dei fatti indossava la pettorina prevista per legge, ma "due signore hanno continuato a ossessionarmi".

La denuncia sui social

Sulla spiaggia sono arrivati subito gli agenti che ovviamente non hanno potuto fare altro che darle ragione. La normativa vigente in Italia, infatti, stabilisce che i cani guida hanno libertà di accesso in qualsiasi luogo ed esercizio aperto al pubblico, compresa la spiaggia. "È stato terribile. È molto demoralizzante, che ci possa essere questa forma di ignoranza, nel 2023. E io non lo tollero", ha denunciato la donna sui social sottolineando però che il comportamento delle due donne ha destato un grande eco di indignazione sulla spiaggia e che tutti si sono dissociati.

Immediate le scuse da parte della sindaca del comune di Portovenere Francesca Sturlese: "Non so se le signore siano mie concittadine mia ritengo comunque doveroso scusarmi personalmente con la signora, per l’episodio increscioso" ha detto la prima cittadina sottolineando che "il comportamento delle due signore è stato talmente deplorevole che non mi resta che sperare che sia stato frutto di un errore".

