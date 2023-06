Crollo sulle scale mobili della metropolitana, turista colpita alla testa

Colpita alla testa da un pannello che si è staccato dal controsoffitto. Una notte che una turista in vacanza a Roma non dimenticherà, con la donna poi medicata in ospedale. L'incidente è avvenuto venerdì alla stazione Barberini della linea A della metro. Affidata alla cure del personale del 118 la donna è stata costretta a farsi medicare all'ospedale Santo Spirito.

Secondo quanto si apprende erano circa le 23:00 di venerdì 2 giugno e la turista si trovava sulle scale mobili della linea metropolitana romana quando si è staccato un pannello dal controsoffitto che l'ha colpita alla testa. Seppure sempre cosciente e non grave la donna è comunque stata costretta a ricorrere alle cure mediche. Sul posto è intervenuto quindi il personale Atac che ha provveduto a spegnere l'impianto delle scale mobili in attesa della messa in sicurezza. La stazione è rimasta regolarmente aperta così come le altre scale mobili.

Seppur non ferita gravemente, restano da accertare le cause che hanno determinato il crollo del pannello dal controsoffitto. Atac dal canto suo sta accertando la dinamica dell’accaduto e le relative responsabilità dell'operatore di stazione. I tecnici dell'azienda dei trasporti romana stanno completando le opportune verifiche per la riattivazione della piena funzionalità di tutti gli impianti.

Brutto biglietto da visita

Incidente che ha trovato il commento della presidente del gruppo Lega in regione Lazio Laura Cartaginese che in una nota scrive: "La notizia riportata oggi da un autorevole organo di stampa, relativa alla turista rimasta ferita venerdì sera alla fermata Metro A Barberini, colpita in testa da un pannello staccatosi dal soffitto, è un episodio molto grave, che chiama in causa direttamente Campidoglio e Atac. È inammissibile quanto accaduto e per di più nella linea che ricopre un ruolo prioritario nella mobilità capitolina, da sempre con il più alto numero di passeggeri trasportati ogni giorno. Il pessimo stato della rete metropolitana, e in generale dei trasporti romani, alle soglie dell’Anno Giubilare, è un brutto biglietto da visita ai turisti".

Le scale mobili accartocciate

Proprio alla stazione Barberini nel marzo del 2019 passeggeri e turisti raccontarono momenti di terrore dopo un guasto alle scale mobili: "La scala mobile si è letteralmente accartocciata davanti ai miei e ai nostri occhi - le parole di un testimone a suo tempo al nostro giornale -. La salita era piena e, a un certo punto, abbiamo sentito un rumore metallico - spiegava il passeggero -. In tanti hanno urlato, tutti volevano uscire di lì. C'è stato il panico anche perché le persone si sono quasi calpestate per scappare".