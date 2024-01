Turista inglese violentata alle terme: l'aggressore tradito dai tatuaggi

Una turista inglese ha denunciato di essere stata violentata negli spogliatoi di Termemilano, la spa di lusso in Porta Romana (Milano), nella serata di lunedì 29 gennaio. La 29enne, in vacanza in Italia insieme ad altre ragazze, stava trascorrendo la serata insieme ad un'amica nel centro termale, dove è avvenuta la conoscenza con il presunto violentatore, un 25enne italiano già identificato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza. Decisive le indicazioni della giovane, che ne ha descritto i tatuaggi.

Il racconto della violenza

La 29enne ha raccontato che dopo aver bevuto insieme e aver scambiato qualche chiacchiera, il giovane l'avrebbe convinta a seguirlo negli spogliatoi maschili del complesso termale. Lì, nonostante i ripetuti tentativi di opporsi della vittima, sarebbe avvenuta la violenza.

Come riporta Milano Today, l'allarme è scattato verso le 23. La giovane, dopo essere tornata insieme all'amica nell'hotel in cui alloggiava - un b&b in centro, in zona Wagner - ha chiesto alla reception di telefonare alle forze dell'ordine, fornendo ai militari del radiomobile intervenuti la sua descrizione dei fatti.

La 29enne è stata quindi accompagnata alla clinica Mangiagalli, da anni centro di riferimento per le violenze sessuali del capoluogo lombardo, dove il personale medico ha svolto gli accertamenti del caso. La mattina successiva la ragazza ha formalizzato la denuncia di violenza sessuale ai militari della stazione Moscova, parlando di alcuni tatuaggi dell'aggressore che affermava di ricordare nitidamente. Stando a quando appreso, il ragazzo di 25 anni è stato identificato in poco tempo e nei suoi confronti si attendono ora i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, mentre la 29enne ha deciso di rientrare in patria.