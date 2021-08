Auto travolge due turisti 20enni in bici, uno è morto: il conducente positivo all'alcol test

L'incidente poco prima dell'alba a Gallipoli. Inutili i soccorsi per il giovane, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale. L'uomo alla guida dell'auto è indagato per omicidio stradale

Tragedia all'alba a Gallipoli, in provincia di Lecce. Due ragazzi in bicicletta sono stati travolti da un'auto in via Francesco Zacà, strada di raccordo verso la Baia Verde, meta del divertimento notturno.

Matteo Cassola, 20enne di Modena, non ce l'ha fatta, mentre S.G. suo coetaneo, è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale locale Sacro Cuore di Gesù. A investire i due ragazzi, per cause ancora in fase di accertamento, è stato M.M., 40enne gallipolino, alla guida di una Suzuki Alto. Il conducente dell'auto, rimasto illeso, è stato sottoposto all'alcool test ed è risultato positivo: è indagato in stato di libertà per omicidio stradale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli.

Gallipoli, morto uno dei due giovani investiti in via Zacà

Inutili i soccorsi per il giovane modenese. Il ragazzo che era con lui ha riportato fratture a un paio di costole e alla mano destra, ne avrà per una ventina di giorni. La salma della giovane vittima è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per l'esame autoptico, come disposto dal pubblico ministero di turno.

Come spiega LeccePrima, "via Zacà si raggiunge partendo dalle spalle del cimitero di Gallipoli e di giorno, come di notte, è solcata da ogni tipo di mezzo proprio perché unisce, evitando il lungomare. È possibile così imbattersi in gruppi che proseguono in sella a biciclette anche alle 4,30 di notte, come accaduto propri oggi, nei pressi del ristorante First".