Tragedia a Lipari: turista cade in un dirupo e muore

Un turista è morto a Lipari, l'isola più grande dell'arcipelago delle Eolie, dopo essere precipitato da una scarpata. L'uomo è stato soccorso dai vigili del Fuoco nel pomeriggio in zona Praia di Vinci dopo che alcuni turisti hanno dato l'allarme, ma ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto è giunto anche un elicottero dei pompieri con a bordo i sanitari. Pare che non ci siano testimoni dell'accaduto, ma da quello che si è appreso l'uomo si era recato a Praia di Vinci per ammirare dall'alto uno dei punti più caratteristici dell'isola e di tutte le Eolie, ma avrebbe perso l'equilibrio precipitando per centinaia di metri sulle rocce. L'intervento dei vigili del Fuoco è stato impegnativo ma purtroppo inutile.