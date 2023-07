Attraversa la strada ma si sente male: morto

Un uomo di 69 anni è morto oggi martedì 11 luglio a Montesilvano, in provincia di Pescara, mentre stava attraversando la strada sul lungomare all'altezza dell'intersezione con via Dante. Come riporta IlPescara, il 69enne, un turista, avrebbe improvvisamente accusato un malore e subito dopo si sarebbe accasciato.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo ma senza ottenere gli effetti sperati. Di conseguenza hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. Pare che l'uomo avesse patologie pregresse.

