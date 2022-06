Turista muore durante un'escursione con il moscone

Un anziano turista è deceduto durante una gita col moscone a Bellaria, in provincia di Rimini. Il dramma si è consumato poco dopo le 16 di oggi 7 giugno nello specchio di mare davanti al Bagno 40.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un 86enne svizzero in vacanza sulla Riviera, è stato notato incosciente sul pattino ed è stato subito raggiunto dai bagnini di salvataggio, che lo hanno riportato a riva per rianimarlo.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Il personale di Romagna Soccorso ha tentato disperatamente di far ripartire il cuore dell'anziano ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.