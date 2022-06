Si tuffa in mare per salvare il figlio, muore sotto gli occhi del marito

Un turista tedesca di 51 anni è morta dopo essere stata soccorsa per delle difficoltà in mare. È successo ieri pomeriggio, nel litorale delle spiagge bianche di Vada nel comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. L'allarme è stato lanciato dai bagnanti, che secondo quanto riportato da Livornotoday sono stati i primi ad accorgersi delle difficoltà della donna e ad entrare in acqua per riportarla in spiaggia.

La donna si era tuffata in acqua per evitare che il figlio venisse trascinato al largo. E per salvarlo, è morta, sotto gli occhi del marito a riva. Insieme alla famiglia stava trascorrendo sul litorale toscano un periodo di vacanza. Successivamente, sul posto sono anche intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Cecina e di Rosignano con due ambulanze. Appena arrivato, il medico del 118 ha subito iniziato le manovre di rianimazione e nel frattempo era anche arrivato un elisoccorso, il cui intervento era stato richiesto poco prima. Purtroppo, però, tutti i tentativi di rianimare la donna sono risultati vani.