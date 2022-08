Ladri rubano un camper: turisti lasciati senza vestiti

Due turisti francesi, padre e figlio di 12 anni, hanno vissuto una brutta avventura sul litorale tra Latina e Sabaudia: sono stati derubati del camper con cui erano venuti in vacanza, contenente tutti i loro averi, mentre erano fermi per fare un bagno in mare. Per fortuna la sorte ha messo sulla loro strada un onesto cittadino, che li ha soccorsi e ha lanciato l'allarme.

I fatti sono accaduti nella zona di Rio Martino tra il pomeriggio e la serata lunedì 22 agosto, quando padre e figlio in viaggio con il loro camper si sono fermati per fare il bagno. Ma al loro rientro la brutta sorpresa: dei ladri avevano rubato il mezzo all’interno del quale c’erano tutti i loro averi, documenti, soldi, vestiti. Con indosso solo il costume, e senza telefono cellulare per chiedere aiuto, sono stati notati intorno alle 22 da un cittadino mentre agitati e preoccupati vagavano sul lungomare.

Dopo essersi fatto raccontare sommariamente quanto accaduto, l'uomo li ha accompagnati presso la caserma di Borgo Grappa dove subito due giovani militari li hanno assistiti. Qui con la collaborazione del cittadino della zona, che conoscendo il francese ha fatto da interprete, padre e figlio hanno potuto ricostruire quanto era accaduto permettendo anche di formalizzare la denuncia per il furto subito, su cui ora sono in corso le indagini.

Subito dopo si è messa in moto la macchina della solidarietà. I carabinieri, insieme al cittadino, si sono preoccupati anche di rifocillare i due turisti comprando loro del cibo e mettendo a loro disposizione dei vestiti donati sia dell'interprete che dei militari, in particolare del figlio di un appuntato. Non solo, ma sono stati aiutati anche per il trasporto con la corsa del taxi pagata così come è stato prenotato loro anche l’albergo. Una storia, questa, che mette ancora di più in evidenza il grande spirito di solidarietà e di umanità che anima il corpo dell’Arma dei carabinieri ma anche l’intera comunità pontina. Intanto vanno avanti le indagini sul furto.