Lasagne al ristorante, poi vomito e diarrea: decine di turisti intossicati

Disavventura per un gruppo di turisti spagnoli in vacanza in Italia rimasti vittima di un'intossicazione dopo aver mangiato in un ristorante della provincia di Varese. I primi malesseri sono stati segnalati nella serata di martedì, ma l'allarme è scattato solo il giorno dopo quando i turisti (una comitiva di 57 persone) si sono svegliati nell'hotel in cui alloggiavano, nella bassa Val Camonica (provincia di Brescia). Verso le 9.30, riferisce BresciaToday, sono state inviate diverse ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell'Ats per gli accertamenti.

Tutti i turisti accusavano nausea e dissenteria e per sei di loro - uomini e donne di età compresa tra i 64 e gli 84 anni - si è reso anche necessario il trasporto all'ospedale di Esine. Nulla di grave, pare: sono tutti stati ricoverati in codice verde.

La comitiva non avrebbe consumato alcun pasto nell'hotel. Stando alle prime ricostruzioni, i turisti avrebbero pranzato in un ristorante vicino all'aeroporto di Malpensa, mangiando a quanto pare lasagne. Poco dopo l'arrivo nella località turistica della Valle Camonica, alcuni di loro avrebbero cominciato a non sentirsi bene. Il malessere si sarebbe poi diffuso nella nottata: mercoledì mattina è quindi scattata la richiesta di soccorso.