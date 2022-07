I tre turisti che passeggiano nudi sulla statale: arriva la polizia

Tre cittadini olandesi sono stati fermati dagli agenti della polizia locale mentre camminavano completamente nudi sulla Statale gardesana. È successo nel fine settimana appena trascorso a Lazise, comune della sponda veronese del Garda.

I tre turisti - si legge nella nota diffusa dalla Locale - sono stati identificati e multati per atti osceni in luogo pubblico. Infine, sono stati accompagnati fino al camping dove alloggiano per fare in modo che non proseguissero nella loro esibizionistica passeggiata.

Ad avvistare i tre turisti per primi sarebbero stati proprio gli agenti della polizia locale impegnati, nel weekend, in una serie di controlli mirati "alla tutela della quiete pubblica".