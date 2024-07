Turisti scomparsi in Sardegna: svolta nel caso dell'80enne, ancora nessuna traccia degli altri

È stata ritrovata l'82enne scomparsa nella serata di domenica 14 luglio da Valledoria, in provincia di Sassari, mentre proseguono senza sosta le ricerche per gli altri due turisti di cui si sono perse le tracce mentre erano in vacanza in Sardegna.

L'anziana si era rifugiata a casa di una conoscente, senza avvisare i familiari che, preoccupati, avevano lanciato l'allarme facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco. Oggi, 15 luglio la donna è stata rintracciata a casa dell'amica in leggero stato confusionale ed è già stata affidata alle cure del 118 per verificarne lo stato di salute.

Nessuna traccia del ragazzo inglese e dell'altra anziana

Ancora dispersi nel nord della Sardegna sono invece Michel, ragazzo inglese di 25 anni, e Carla Visentin, 75enne avvistata per l'ultima volta mentre si allontanava da sola nella zona di Cala Lupo. La donna, fanno sapere i familiari con il supporto del comune di Stintino, ha problemi di salute e si muove con difficoltà. A lanciarle un appello per il giovane Michael è invece la madre, Cristina Pittalis.

Prima di scomparire, tra le 17 e le 18 di e sabato 13 luglio, Michel si sarebbe "spogliato del tutto".

"Alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua inglese, ma parla benissimo l'italiano", scrive la mamma sui social appellandosi a chiunque possa averlo avvistato.