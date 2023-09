Si tuffa in mare e scompare tra le onde: trovato morto Ubaldo Pomioli

È stato ritrovato a Marcelli di Numana (Ancona) il corpo privo di vita Ubaldo Pomioli, l'imprenditore di 58 anni disperso in mare dal tardo pomeriggio di ieri, 11 settembre.

Pomioli era originario di Porto San Giorgio (Fermo) ed era proprietario di un negozio di arredamento. La moglie è la titolare dello stabilimento balneare la Bussola, i bagni numero 31 che si trovano alla fine del corso di Marcelli Sud.

Fino alle 18.30 l'uomo è stato visto in spiaggia poi, è scomparso. È stata la moglie, Anna Maria Marcelli, a dare l'allarme non vedendolo più. Sono scattate le ricerche, alle quali hanno partecipato i sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Mobilitato anche un elicottero della capitaneria di porto. Sono stati i sub dei vigili del fuoco a individuare il corpo a 40 metri dalla costa. Si ipotizza che l'uomo possa essere stato stroncato da un malore.

