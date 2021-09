Ubriaco insegue e prende a calci il suo cane

Ha sentito dei guaiti e degli schiamazzi provenire dalla strada e così si è affacciata, vedendo per pochi istanti la sceda di un uomo, visibilmente ubriaco, che inseguiva un cagnolino in strada e lo prendeva a calci. Con lei c’erano anche la fidanzata e la madre. Comunque la giovane non ci ha pensato un attimo e ha dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti nella zona, trovando in effetti l’ubriaco in strada, ma dell’animale nessuna traccia.

Il fatto è avvenuto a Udine. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno fermato l'uomo che ancora vaga per la via in stato di ebbrezza e lo hanno denunciato per ubriachezza. Come riportato da UdineToday, i militari hanno comunque cercato il cane, verificandone la presenza all'interno dell'abitazione dell'uomo. I militari hanno trovato l’animale in buone condizioni.

Intanto la ragazza del balcone ha lanciato un appello sui social per trovare l'altro testimone: si tratta di un ragazzo dai capelli chiari e lunghi fino alle spalle, padrone di un cane marroncino tipo beagle.