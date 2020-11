Paura in autostrada: guida ubriaco e contromano per 30 chilometri

Al volante del suo furgone ha sfrecciato contromano per circa 30 chilometri raggiungendo anche i 100 km orari, rischiando di impattare contro le altre vetture, per fortuna in minor numero a causa del coprifuoco. È successo nella notte sull'autostrada A4, nella zona di Monza: ad evitare il peggio sono stati gli agenti della polizia stradale di Bergamo e Seriate che l'altra notte sono intervenuti lungo l'arteria autostradale dove un 48enne di origine polacca alla guida di un furgone Renault intestato all'azienda per cui presta servizio aveva imboccato l'A4 contromano.

Ubriaco e contromano sull'autostrada A4: denunciato

Secondo quanto ricostruito il 48enne, mentre viaggiava in direzione Milano da Bergamo, si sarebbe fermato all'area di servizio Brianza, appena prima dell'uscita di Agrate, per una sosta. Poi al momento di rimettersi in marcia sarebbe tornato in strada imboccando la stessa corsia che aveva usato per accedere all'autogrill dirigendosi nuovamente verso il capoluogo bergamasco.

Il furgone - contromano - ha proseguito la marcia fino a Bergamo dove è stato intercettato e fermato dalle pattuglie della Stradale. L'uomo, in un inglese incerto, ha riferito agli agenti di non essersi accorto di quanto successo ed è stato sottoposto all'alcoltest. In corpo il 48enne aveva un tasso alcolemico pari a oltre 2 g/l, quattro volte il limite consentito. Per il conducente è scattata quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il fermo del veicolo per tre mesi. Pesanti anche le sanzioni: oltre alla multa di 533 euro per aver violato la normativa anti-Covid relativa al coprifuoco ora l'automobilista potrebbe dover pagare fino a 8mila euro per la guida contromano.

Durante la folle corsa contromano in autostrada fortunatamente nessuno si è fatto male e non si sono verificati incidente anche grazie al ridotto volume di traffico per effetto della normativa di limitazione degli spostamenti notturni.