Va contromano in autostrada per 10 km: lo trovano in stato confusionale

Ha percorso dieci chilometri contromano in autostrada, il tutto mentre si trovava al volante con un tasso alcolemico superiore alla norma. Un comportamento che avrebbe potuto causare incidenti e vittime sull'A23, nella provincia di Udine, dove la polizia ha individuato l'auto prima che succedesse il peggio: per l'uomo alla guida è scattato il ritiro della patente, una sanzione amministrativa di 8.186 euro, il fermo del veicolo per tre mesi e una segnalazione per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'episodio è avvenuto domenica 30 giugno: la segnalazione è arrivata al centro operativo della polizia stradale poco dopo le 6.20. A evidenziare la presenza di un veicolo che stava percorrendo la carreggiata sud dell’autostrada A23 in senso contrario di marcia lungo il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord sono stati i sensori di sicurezza ubicati lungo la rete autostradale, le telefonate degli utenti in transito e le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

Per oltre dieci chilometri, una Smart di colore grigio ha percorso la corsia di sorpasso sfiorando anche alcuni veicoli e provocando un piccolo incidente con soli lievi danni alle cose. Provvidenziale l'intervento della pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro in servizio sulla tratta che, in modalità "Safety Car", ha fermato in sicurezza la corsa della vettura nei pressi dell’area di parcheggio Cormor Ovest, nel territorio comunale di Treppo Grande.

L'uomo alla guida del mezzo, un cittadino italiano di 32 anni, era in stato confusionale. Alla prova con l'etilometro è risultato positivo con valori di oltre 4 volte il limite consentito. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, la sanzione amministrativa per il contromano, il fermo dell’autovettura per tre mesi e la segnalazione per la guida in stato di ebbrezza alcolica.