Ubriaco ferma l'auto in corsia di sorpasso e si addormenta

Un automobilista ha fermato la propria auto in corsia di sorpasso e si è addormentato. È successo lungo la strada E45, nel Perugino. È intervenuta la polizia stradale che ha svegliato e denunciato l'uomo, trovato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Alla polizia stradale è arrivata la segnalazione di un'autovettura ferma nella corsia di sorpasso, senza che fosse esposto il triangolo per la segnalazione di veicolo in avaria e senza le quattro frecce di emergenza accese. Giunti sul posto, in località Ponte San Giovanni, gli agenti hanno trovato il conducente che dormiva. Come prima cosa gli agenti hanno fatto spostare il veicolo e sono scattati tutti gli accertamenti del caso. L'uomo è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha dato esito positivo. Gli agenti della stradale lo hanno quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente di guida per la successiva sospensione da sei mesi a un anno e decurtazione di dieci punti. Nessuna conseguenza invece per la circolazione stradale che ha subito solo un breve rallentamento.