Ubriaco al volante minaccia gli agenti con una motosega: la polizia spara

Armato di motosega con una barra da trenta centimetri, ha minacciato gli agenti della polizia locale e li ha costretti a sparare tre colpi di avvertimento in aria per farlo desistere: solo poco prima era stato beccato ubriaco alla guida del suo furgone. È successo mercoledì pomeriggio a Roè Volciano, comune in provincia di Brescia. Il protagonista è un 60enne che risulta residente a Bolzano. È stato fermato per un controllo di routine dagli agenti della polizia locale della Valsabbia. Quando gli è stato intimato di scendere, il 60enne ha provato a rimettere in moto il furgone: al momento del sequestro delle chiavi, è sceso dal mezzo, ha aperto il portellone e ha estratto e acceso la motosega.

L'episodio è tutto documentato dalle bodycam in dotazione agli agenti (le telecamere che si "indossano" con la divisa e registrano quello che succede). I filmati sono già stati consegnati alla magistratura. Con la motosega accesa, l'uomo si è avvicinato sempre di più agli agenti, che hanno indietreggiato il più possibile, per evitare il peggio: arrivati al limite, sono stati costretti a sparare tre colpi di pistola in aria, come avvertimento. Solo dopo una lunga trattativa il 60enne ha alzato le mani e consegnato la sua "arma" (già confiscata).

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: dopo una notte passata ai domiciliari, giovedì mattina è stato processato per direttissima a Brescia, e condannato a un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.