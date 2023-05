Ubriaco e nudo per strada spacca tutto con un machete e prova a entrare nelle case: arrestato

Si aggirava per strada seminudo brandendo un machete e provocando il panico per le vie del paese. Un 31enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai carabinieri di Rosà, in provincia di Vicenza, per tentata violazione di domicilio, minacce aggravate, danneggiamento e porto non autorizzato di armi.

Come riporta VicenzaToday, l'uomo, nei giorni scorsi, è stato notato aggirarsi a Rosà seminudo e con un machete in mano. Aveva da poco frantumato il lunotto posteriore di una auto parcheggiata e tentato di aprire le porte di due abitazioni, abitate da cittadini albanesi: lui li accusava di avergli rubato il telefono cellulare.

L'uomo si trovava in un forte stato di agitazione a causa dell'alcol che aveva bevuto e per le sostanze stupefacenti assunte. È stato bloccato dai carabinieri, sedato sul posto e trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Bassano del Grappa. Una volta dimesso, il 31enne è stato arrestato e portato in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti la misura cautelare del divieto di ritorno nel Comune di Rosà.

