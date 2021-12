Si ubriaca e resta incastrato con l'auto in una stradina pedonale

Nonostante un tasso alcolemico di quasi cinque volte superiore al limite di legge ha pensato bene di mettersi alla guida della sua auto. Una volta in moto però ha infilato il veicolo in un vialetto pedonale ed è rimasto incastrato. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 28 dicembre, ad Argelato (nel Bolognese). Sul posto è intervenuta la polizia municipale Reno Galliera. Per l'autore della "prodezza", un cittadino italiano, è scattata una denuncia e il sequestro del mezzo. Insomma, per l'uomo è finita male. Ma poteva andare molto peggio a chi ha rischiato di incontrarlo alla guida del mezzo.