Ubriaco, si addormenta al semaforo con la testa sul volante: per lui è finita male

"Aiuto, chiamate i soccorsi". Chi lo ha visto nella sua auto ferma al centro della carreggiata ha pensato subito a un malore e ha dato immediatamente l'allarme. Ma la verità era un'altra. Un uomo di 38 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato martedì sera a Voghera, nel Pavese, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza dopo essere stato trovato alla guida completamente ubriaco.

Sono stati i carabinieri a fermarlo e svegliarlo. I militari sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato l'uomo accasciato sul volante della sua auto ferma al semaforo di via Lomellina con il motore acceso. Appena i carabinieri sono arrivati hanno scoperto che il 38enne, residente in paese, si era "semplicemente" addormentato in attesa che scattasse il verde. Il perché lo ha chiarito pochi minuti dopo l'alcol test, che ha restituito un livello di alcol nel sangue di oltre quattro volte superiore al limite, che è fissato a 0,50.

E così la serata del guidatore è finita decisamente male: i carabinieri, infatti, lo hanno denunciato a piede libero, gli hanno sequestrato la macchina - che sarà confiscata - e gli hanno ritirato la patente.