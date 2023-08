Entra in sagrestia, si ubriaca e si traveste da prete: denunciato

Entra in sacrestia, indossa l'abito talare bianco del parroco, beve il vino e finisce nei guai. Il protagonista della "bravata" un cittadino marocchino, 43 anni, che è stato denunciato per il danneggiamento di un tabernacolo e sanzionato per ubriachezza. È accaduto ieri sera, martedì 22 agosto, a Firenze, attorno alle 19, in una chiesa situata in via Santa Caterina d'Alessandria.

A dare l'allarme al 112 è stato il parroco, insospettito dai rumori provenienti dalla sacrestia, che in quel momento era chiusa al pubblico. Sul posto è arrivata una volante. Gli agenti hanno così accertato che il sistema di allarme era stato divelto ed era stato forzato il tabernacolo delle ostie per la Messa.

Ma la sorpresa più grande l'hanno trovata una volta arrivati in sacrestia: su un tavolino c'era una bottiglia di vino aperta in parte svuotata, mentre in un'altra stanzina hanno scoperto il cittadino marocchino visibilmente alterato dall'alcool che indossava la veste talare del religioso. L'uomo è stato accompagnato in questura per l'identificazione: per lui sono poi scattate la denuncia e la multa.

