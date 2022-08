Ubriaco sui binari blocca la linea metro: interviene la polizia

Sarebbe stato ubriaco mentre si è messo sui binari della metropolitana, interrompendo i servizi sulla linea per sette minuti. E' successo a Milano, nella stazione di Loreto. Un uomo di 25 anni di origine peruviana è indagato per interruzione di pubblico servizio. La polizia è intervenuta a seguito della segnalazione del personale dell'Atm, l'azienda di trasporti pubblici milanese, che, attorno alle 13 di pomeriggio, avrebbe visto il 25enne che, in evidente stato di ebbrezza, si era posizionato sui binari del metro interrompendo il servizio da quasi 10 minuti. Dopo essere stato fermato, l'uomo sarebbe stato trovato dagli agenti senza nessun documento. E' stato portato in questura per degli accertamenti.