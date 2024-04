Ubriaco alla guida finisce fuori strada, viene fermato e cerca di investire un carabiniere

Follia su strada a Colleferro (Roma), nella serata di giovedì 18 aprile, quando un 34enne di origine straniera, ubriaco alla guida, è finito fuori strada con l'auto per poi fuggire cercando di investire uno dei carabinieri che lo avevano fermato.

Poco dopo le 22, l'uomo stava percorrendo in velocità Corso Garibaldi, quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un muretto, per poi impattare su alcune transenne parapedonali. Una pattuglia dei carabinieri che transitava in quei momenti si è avvicinata per prestare soccorso ma il 34enne ha fatto rapidamente retromarcia per fuggire, nonostante avesse uno pneumatico bucato. Uno dei militari si era però aggrappato allo sportello, intimandogli di fermarsi, ed è stato quindi trascinato per vari metri su strada.

Mentre fuggiva l'uomo ha di nuovo perso il controllo dell'auto finendo contro una rotatoria

Riuscito a staccarsi dall'auto rimanendo illeso, il carabiniere ha proseguito l'inseguimento a bordo della pattuglia che, dopo qualche chilometro, ha visto l'auto finire nuovamente fuori strada andando a sbattere contro una rotatoria. Il veicolo, sul quale viaggiava anche un connazionale, è stato questo volta fermato e il conducente è stato arrestato. Il 34enne si trova attualmente nel carcere di Velletri. Dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.