Il gatto passa sul cemento fresco, uomo lo uccide a fucilate

Ha ucciso un gatto a colpi di fucile perché stava "rovinando" una colata di cemento fresco passandoci sopra. È successo a Vaccara, frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia: la carcassa del povero animale è stata rinvenuta in un’area incolta. La proprietaria dell’animale, dopo il ritrovamento del corpo, ha formalizzato una denuncia contro ignoti per il fatto.

I carabinieri hanno identificato l'uomo, che si è "giustificato" dicendo che "l’animale aveva camminato su una gettata di cemento fresca appena realizzata nella sua proprietà, danneggiandola". Dai riscontri, spiegano i militari, è emerso che il gatto era stato ferito mortalmente da un colpo di fucile sparato da una distanza ravvicinata, visto l’elevato numero di pallini riscontrati nel cadavere durante l'esame radiografico.

I reati contestati all'uomo vanno da uccisione di animale (art 544 bis del codice penale) e esplosioni pericolose (art 703 del codice penale) che prevedono pene da 4 mesi a 2 anni. In base agli elementi scoperti durante le indagini, i militari hanno informato l'Autorità Giudiziaria e provveduto a sequestrare tre armi da fuoco e oltre 500 cartucce, regolarmente detenute dall'uomo.

