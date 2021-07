Uccide il gatto della vicina con un colpo di fucile: "Era nella mia proprietà"

Ha ucciso il gatto della sua vicina di casa con un colpo di fucile, soltanto perché si era avvicinato ''troppo''. È accaduto a Mulazzo (Massa Carrara) e l'uomo, un pensionato di 83 anni, è stato denunciato dai carabinieri intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112. Un uomo si è infatti rivolto ai militari della centrale operativa della Compagnia di Pontremoli con il sospetto che il suo gatto fosse stato ucciso dal vicino. Sul posto è arrivata una pattuglia dell'aliquota radiomobile che ha raccolto la testimonianza dell'uomo e iniziato insieme a lui le ricerche dell'animale.

Il gatto è stato trovato morto, con un colpo d'arma da fuoco, e chiuso in un sacchetto di plastica. I miliari della Radiomobile hanno informato i colleghi della stazione di Mulazzo che, nella mattinata successiva, sono riusciti a risalire alla persona che ha sparato: si tratta di un vicino di casa, un pensionato 83enne, che ha tentato di giustificarsi affermando che il gatto era nella sua proprietà ed infastidiva i suoi animali. I carabinieri di Mulazzo hanno ritirato le armi detenute dall'anziano in via cautelare e hanno presentato richiesta agli organi competenti del ''divieto di detenzione armi''. Il pensionato è stato quindi denunciato per uccisione di animali.