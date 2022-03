Spara e uccide i suoi genitori, poi si costituisce

Ha ucciso i suoi genitori e poi si è consegnato ai Carabinieri. Succede a Chiampo, comune della provincia di Vicenza. L'omicidio, in base ai primi accertamento dei Carabinieri, sarebbe avvenuto ieri pomeriggio: il ragazzo, 25enne, avrebbe ucciso entrambi i genitori con un'arma da fuoco detenuta illegalmente. All'origine del gesto vi potrebbero essere ragioni economiche: negli ultimi tempi sono state riportate frequenti liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il giovane pretendeva dai genitori. Il ragazzo avrebbe prima sparato al padre e poi alla madre, per poi uscire di casa e vagare per ore con la sua auto prima di costituirsi nella notte ai Carabinieri di Vicenza. Il 25enne si trova ora in carcere e nei prossimi giorni verrà interrogato.