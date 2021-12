Uccide la moglie con un fucile da caccia e si toglie la vita

Poco prima delle 8 di oggi, 5 dicembre, i vigili del fuoco hanno trovato due persone morte in casa a Prato, una coppia di anziani coniugi. Per i carabinieri si tratta di omicidio-suicidio: secondo la loro ricostruzione, l'uomo - Flaminio Nucci di 72 anni, pratese - avrebbe ucciso la moglie Fiorella Totti di 76 con un fucile da caccia, per poi rivolgere l'arma contro di sé e togliersi la vita. L'uomo, cacciatore, deteneva l'arma regolarmente.

Coppia di anziani trovata morta in casa a Prato: omicidio-suicidio

L'allarme era stato lanciato da alcuni parenti della coppia, preoccupati perché non avevano ottenuto risposte dalla donna né cercandola al telefono né recandosi presso la sua abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, entrati dentro l'appartamento da una finestra. Si sono così trovati di fronte alla scena terribile.

Sono stati i carabinieri con la sezione scientifica a eseguire i rilievi nell'appartamento. Aiutati dalle tracce, gli investigatori hanno ricostruito cosa è accaduto nell'abitazione.