Ucraini insultati in un bar: "La Russia fa bene a bombardarvi"

"Dovete morire tutti quanti. La Russia fa bene a bombardarvi". Sarebbero stato queste le parole rivolte a due cittadini, alla presenza di una bambina di 10 anni, in una caffetteria di Pozzuoli. A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale in Campania per Europa Verde, che ha pubblicato su facebook il racconto di uno dei due uomini.

I fatti sarebbero andati in scena la mattina del 7 marzo. "Mio fratello aveva ordinato e portato via due cappuccini d'asporto" racconta l'uomo. "Quando è tornato a casa si è accorto che mancavano 5 euro dal resto del conto. E così è tornato alla caffetteria facendo presente il disguido. Il proprietario del locale ha fatto attendere mio fratello 30 minuti prima di dare la parte mancante del resto ma la cosa più grave è che poi gli si è rivolto così: ‘Tu sei uno stron..., che vuoi? Vattene. Io odio l’Ucraina. Voi siete escrementi. Dovete morire tutti quanti. La Russia fa bene a bombardarvi. In Ucraina ci vuole uno come Mussolini per uccidervi.’ Queste parole, di cui sono testimone, sono state pronunciate anche alla presenza di mia nipote di 10 anni".

Le persone hanno sporto regolare denuncia, scrive il consigliere che ha postato anche la foto del verbale compilato in Questura. Sarà la magistratura a verificare la veridicità dei fatti.