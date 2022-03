Rider consegna la cena e fa scoprire ufficio-bunker trasformato in bisca

L'organizzatore di una bisca clandestina aveva pensato a tutto per mettere la sua attività al riparo da occhi indiscreti. Quasi tutto. L'arrivo di un rider che doveva consegnare del cibo ha, di fatto, aperto la strada alla finanza e alla polizia municipale. Succede a Prato. dove un uomo di origini orientali di 40 anni è stato denunciato per aver agevolato l’attività illecita. Altre quattro persone, fra i 35 e i 45 anni, sono state deferite per la partecipazione al gioco d’azzardo.

I finanzieri e gli agenti della municipale avevano notato un insolito viavai di persone che, di notte, entravano e uscivano da un edificio dove hanno sede gli uffici di un'azienda di pronto moda. Gli uffici risultavano però essere al piano primo di una palazzina accessibile attraverso un portone e una porta blindata, entrambe attentamente vigilate tramite impianti di videosorveglianza. Solo la presenza di un rider ha permesso di eludere la sorveglianza.

All'arrivo delle forze dell'ordine, i cinque uomini hanno tentato goffamente di nascondere l’attrezzatura da gioco e il denaro. Nei locali c'erano anche cassetti porta-tessere, cartelli scritti in ideogrammi orientali con le regole per il gioco, carte, dadi da gioco e tessere del gioco Mahjong. Inoltre, i cinque presenti - gravati da precedenti di polizia e penali, anche gravi e specifici - non risultavano avere a che fare con la ditta locataria degli uffici. Durante le attività di controllo sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati circa 8.000 euro in contanti, utilizzati per il gioco, 8 stecche e quasi 300 tessere da Mahjong, 200 dadi da gioco e 32 mazzi di carte da gioco.