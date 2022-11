Con l'auto rubata sfondano l'ufficio postale per svaligiare il postamat

Serata movimentata ieri a Roma, zona Torpignattara, dove un gruppo di banditi ha sfondato la porta di un ufficio postale con un'auto all'ora di chiusura. Un colpo pianificato, come ricostruisce RomaToday, con l'obiettivo di portare via il contenuto del postamat, a quell'ora riempito per l'ultima volta in giornata.

Il colpo in via Canosa di Puglia, poco dopo le 19. Come ogni giorno i dipendenti completano le ultime pratiche prima di serrare le porte dell'ufficio. Tra gli adempimenti anche riempire il Postamat. Mentre il direttore inizia a caricare le banconote, la banda entra in azione. Un'Alfa Romeo Stelvio -risultata rubata - viene usata come ariete. I banditi sfondano l'ingresso. La pronta reazione del direttore, che chiude il Postamat, manda in fumo il colpo. Con casse continue chiuse e Postamat bloccati ai due banditi non è rimasto altro che fuggire via, a mani vuote. All'esterno, ad attenderli, altri due complici che li attendono in auto.

Sul posto i carabinieri della stazione Torpignattara e della compagnia Casilina. Per i rilievi anche i militari del nucleo investigativo di via in Selci. Sul caso è stato aperto un fascicolo in Procura: acquisite le telecamere di sorveglianze che potrebbero aiutare a risalire ai responsabili della tentata rapina.