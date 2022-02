Finge malore per non indossare la mascherina: caos all'ufficio postale

Entra all'ufficio postale ma si rifiuta di indossare la mascherina anti Covid (obbligatoria per legge) e quando la polizia interviene finge anche di sentirsi male. Protagonista della vicenda, avvenuta a Perugia, una donna di 52 anni di origini slovacche che è stata denunciata.

Tutto è accaduto oggi, 16 febbraio. La polizia è intervenuta presso un ufficio postale dove era stata segnalata una persona che si rifiutava di indossare la mascherina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato la donna, le hanno ricordato quali sono le leggi in vigore invidandola a indossare la mascherina ed esibire il green pass. La donna però, infastidita, ha prima detto di possedere regolare certificazione medica che la esentava dall'uso del dispositivo (rifiutandosi, inoltre, di esibire il documento d'identità) e si è buttata a terra, simulando un malore e urlando. Una reazione che ha costretto gli agenti ad allertare i sanitari del 118. Alla vista del personale sanitario, la signora si è subito rialzata e dopo aver indossato la mascherina, ha seguito gli operatori sull'ambulanza ed è stata accompagnata presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia per i successivi accertamenti. La 52enne, al termine dei controlli, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle normative anti Covid.