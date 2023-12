Gli ambientalisti colpiscono ancora: imbrattano di fango la Basilica di San Marco

Ci risiamo, un gruppo di attivisti del clima è tornato a imbrattare un monumento per attirare l’attenzione sul problema dei cambiamenti climatici. Questa volta è stata colpita la Basilica di San Marco a Venezia, con del liquido misto a fango. Il blitz è stato firmato da Ultima Generazione.

"Un gesto gravissimo e vergognoso che condanniamo fermamente! - ha commentato su Facebook il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (vedi immagine sotto) -. Gli attivisti per il clima hanno imbrattato poco fa l'esterno della Basilica di San Marco a Venezia, sembra con del liquido misto a fango. Al momento speriamo senza danni permanenti. Ora basta, è legittimo esprimere il proprio dissenso, ma sempre rispettando la legge, il nostro patrimonio culturale e religioso. Sulla difesa dell’ambiente la nostra Città opera con azioni concrete. Non è certo il vandalismo il metodo corretto per trovare soluzioni".

Il gesto è stato condannato anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia con un lungo post su Facebook (vedi sotto). "Esprimo la più ferma condanna per l’azione verso uno dei simboli della cultura, dell’architettura, della fede nel mondo. Quando la protesta, anche la più condivisibile, come la preoccupazione per i cambiamenti climatici, trascende in azioni come queste, che deturpano e danneggiano, anche solo temporaneamente, un’opera d’arte dal valore immenso, non può che essere fermamente biasimata. Rispetto al massimo le proteste democratiche di tutti, soprattutto se riguardano temi così significativi come quelli ambientali. Abbiamo appena concluso la COP28 e mi sembra che grandi segnali non siano emersi, ma questo non giustifica azioni con cui si imbrattano edifici come la Basilica di San Marco. L’imbrattamento comporta, tra l’altro, una serie di conseguenze per il ripristino dei monumenti che contribuiscono ad aumentare le emissioni di Co2: per gli operai che dovranno spostarsi per ripulire, per l’energia elettrica impiegata, per i macchinari che verranno azionati. È davvero un controsenso: le proteste vanno fatte in maniera rispettosa, non solo della proprietà altrui ma anche del clima".

