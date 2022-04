La lite per pochi euro e l'aggressione col coltello, un arresto

Avrebbe accoltellato un ragazzo di 27 anni per pochi euro. Con questa accusa un ventenne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Ispica (Ragusa), supportati dai colleghi di Modica, per tentato omicidio aggravato. Vittima e arrestato sono tunisini.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, i due erano impegnati nelle operazioni di raccolta degli ortaggi all'interno delle serre di una nota azienda ortofrutticola quando hanno cominciato a litigare, probabilmente per un credito di pochi euro che il presunto aggressore avrebbe vantato sulla vittima. E' stato allora che il ventenne avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito la vittima alla spalla sinistra. L'uomo è stato trasportato dal 118 in ospedale, dove è stato ricoverato in Chirurgia. Per il ventenne sono scattati gli arresti domiciliari.