Accoltellato mentre apre il bar: è grave

Gravemente ferito con due coltellate un cittadino albanese di 42 anni, titolare di un bar a Montecchio Maggiore (Vicenza). La vittima è stata colpita al fianco e alla gamba da uno sconosciuto, mentre stava aprendo l'esercizio. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio. Fermato l'aggressore. Non è ancora noto il movente dell'agguato.

Dopo l'aggressione la vittima è riuscita a chiedere aiuto con una telefonata a un familiare, che ha poi lanciato l’allarme. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita: un fendente gli ha forato un polmone. I carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto.

