Uomo ridotto in fin di vita per vendetta, due arresti

Svolta nelle indagini per il tentato omicidio di un 33enne - finito in codice rosso in ospedale - avvenuto la sera della vigilia di Natale a Brindisi. Un ragazzo di 28 anni, N.D., e un 31enne, U.M., sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di avere accoltellato il 33enne per vendicare un amico.

Questa la ricostruzione degli inquirenti. La vittima dell'agguato litiga con un altro uomo per motivi di gelosia. Passano un paio di giorni e il 33enne viene affrontato dai due arrestati. Prima le parole, poi i fatti: con calci, pugni e le coltellate al torace e al viso. La squadra mobile, nonostante la reticenza di alcuni testimoni oculari, ha raccolto elementi utili per la ricostruzione di quanto accaduto e sono scattati gli arresti.