Aggressione vicino al cimitero, 56enne pugnalato alla schiena

Un paese della provincia di Treviso, Mareno di Piave, è sotto choc. Un uomo di 56 anni è stato accoltellato alla schiena. La vittima è rimasta per terra sanguinante e solo l'attenzione di un passante, che ha chiamato i soccorsi, ha evitato il peggio. L'uomo adesso è in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dell'aggressore nessuna traccia. Non è chiaro se si tratti di uno sconosciuto o se la vittima lo conoscesse.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Conegliano ma al momento l'aggressione è un mistero. Tutto è avvenuto intorno alle 18.45 di ieri, nella zona del cimitero. La vittima - G.R. le iniziali - è un incensurato del posto. A due passi dal luogo dell'aggressione, la chiesa dei santi Pietro e Paolo dove si stava celebrando la messa. Un passante ha visto l'uomo a terra e ha dato immediatamente l'allarme. Le indagini procedono in più direzioni. I militari dell'Arma hanno sentito il 56enne che però non avrebbe fornito elementi utili alle indagini. Si procede seguendo più ipotesi: quella del gesto di uno sconosciuto ma anche quella del "regolamento di conti" ipotizzando che il 56enne conosca il suo aggressore ma non voglia dirlo. L'arma non è stata trovata e, al momento, sembra non ci siano testimoni.