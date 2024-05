Accoltellato e lasciato davanti all'ospedale: muore poco dopo

Prima è stato accoltellato per poi venire lasciato all'ingresso dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria. Come riporta ReggioToday, il corpo dell'uomo, di circa quarant'anni, presentava evidenti ferite. Ma nonostante i tentativi di soccorso per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto.

La vittima non aveva con sé documenti di identità e risulta sconosciuta. Si sà solo che sarebbe stata accompagnata in ospedale e successivamente lasciata li. Sul posto gli uomini della squadra mobile e della scientifica per gli accertamenti del caso: le indagini sono in corso per capire cosa è successo.

Notizia in aggiornamento