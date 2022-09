Uomo accoltellato alla schiena in strada

Violenta aggressione a Torino ai danni di un uomo che è stato accoltellato alla schiena oggi, 21 settembre, in corso Maroncelli. A colpirlo sarebbe stato un altro uomo, nel corso di una violenta lite.

Sono stati alcuni passanti, vedendo l'uomo per terra ad allertare i soccorsi. Il ferito è stato portato in ospedale in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze per risalire al responsabile dell'aggressione. Da accertare anche quale sia stato il motivo del litigio sfociato nell'aggressione.