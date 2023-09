Aggredito con fendenti al viso e alla schiena: è grave

È grave ma non in pericolo di vita l'uomo accoltellato al viso a Milano. Il tentato omicidio è avvenuto nella cosiddetta 'casbah' di San Siro, quartiere multietnico spesso al centro di spaccio e risse, nel tardo pomeriggio. Trovato a terra sanguinante è stato soccorso dai sanitari del 118, poi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto per le indagini è giunta la polizia.

La vittima, un uomo di nazionalità egiziana di 25 anni con precedenti, è stato colpito con fendenti al viso e alla schiena. Agli agenti avrebbe detto di essere stato aggredito da un uomo che lui conosce, nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici. Ancora ignoti i motivi dell'aggressione.

