Banda irrompe in un bar, uomo aggredito con spranghe e coltelli

Un uomo picchiato selvaggiamente, con coltelli, spranghe e anche una cazzuola: Vittima di quello che ha tutto il sapore di un raid punitivo un cittadino di origine egiziana. Teatro dell'aggressione, avvenuta intorno alle 20 di ieri 16 marzo, un bar di Abbiategrasso nel Milanese. Secondo i testimoni, 4 o 5 suoi connazionali hanno fatto irruzione armati fino ai denti e si sono avventati sulla vittima. Ha riportato traumi alla testa e al viso. Nella concitazione del momento anche le vetrine del locale sono andate in frantumi. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale, dove è giunto in codice rosso. I carabinieri hanno avviato le indagini.