Folle lite in strada: uomo accoltellato alla gola con delle forbici

Il suo aggressore gli ha conficcato un paio di forbici in gola e adesso un 34enne rischia di morire. È accaduto ad Acilia, zona sud di Roma, domenica 29 ottobre. L'uomo, cittadino dello Sri Lanka, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Camillo. La prognosi è riservata.

Il fatto è avvenuto in via Amedeo Bocchi. La vittima è stata trovata in una lago di sangue da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno arrestato un altro uomo per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione c'è stata una lite, poi sfociata nell'aggressione. Anche il fermato, apparso in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici, è stato portato in ospedale per essere sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) e successivamente sarà condotto in carcere. Non si conoscono al momento i motivi della lite.